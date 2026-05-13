К «Октябрю» пристраивают «корону»

Корона, вставной зуб и торт — так в соцсетях называют новый проект реконструкции кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате. Рендеры предполагаемого преображения опубликовал канал «Недвижимость инсайды». На советском здании с узнаваемой мозаикой архитекторы предлагают сверху разместить стеклянную пристройку в виде букв W. Высота объекта таким образом увеличится в три раза, почти до 80 м.

Масштабную реконструкцию ранее анонсировал владелец «Октября» — холдинг «Газпром-медиа». Из кинотеатра планируется сделать многофункциональное пространство. В опубликованном проекте это 15 этажей и 56 тыс. кв. м, которые будут включать офисную часть, террасу на крыше, рестораны, кафе и большой подземный паркинг. Масштаб надстройки выглядит угрожающе, считает городской планировщик, преподаватель Высшей школы урбанистики Виктория Мальцева:

«Меня смущает, если честно, не сам проект реконструкции. Понятное дело, что советские кинотеатры — это некоторое наше наследие, к которому нужно относиться с уважением. При этом имеет место именно не реставрация, а реконструкция с возможностью увеличения объемов полезных площадей какой-то надстройкой, еще чем-то подобным, но, наверное, не в таком монструозном виде.

Все-таки у улицы есть свой масштаб и некий стиль, который все пытаются переделать, но все равно к этому надо относиться уважительно. Реконструкция кинотеатров — это достаточно классическая вещь, она действительно нужна. Москва — крупный мегаполис и достичь какого-то общественного консенсуса достаточно сложно. Но, например, Нью-Йорк — не меньший мегаполис, и мнение жителей там также учитывается и спрашивается. Оно важно в том числе для самого девелопера, который будет реализовывать этот проект. Мне кажется, такие компании за последние несколько лет уже поняли, что желательно избегать конфликтов, связанных с мнением населения».

На фоне дискуссии в соцсетях вокруг нового облика главной кинопремьерной площадки столицы депутаты уже предложили провести открытое общественное обсуждение проекта реконструкции. Как сообщает «РИА Новости», обращение из нижней палаты парламента направлено и в департамент культурного наследия Москвы. Общественная дискуссия все же может изменить решение собственника добавить излишний объем, считает профессор МАРХИ, руководитель студия ub.design Борис Уборевич-Боровский:

«Есть старый проект Калининского проспекта. Это проект 1960-х годов авторства М.В. Посохина и многих других видных архитекторов. Он тогда многим не зашел. Кто-то возмутился тем, что снесли часть старого города, были большие потери на Арбате. Но мы уже к этому привыкли, оценили его архитектурные достоинства. Сейчас, к сожалению, время для архитекторов, особенно в Москве, не очень удачное. Главного архитектора в столице пока фактически нет, как и Москомархитектуры. Остался только Союз московских архитекторов. То есть общество не может высказаться.

На данный момент эта улица имеет законченное архитектурное ансамблевое решение. В нем как раз кинотеатру "Октябрь" отводится определенная роль. Масштаб, его пластика — ее не надо менять, нужно только приводить в порядок. Возможно, поменять окна, почистить мозаику, сделать внутреннюю новую планировку».

Ранее москвичи раскритиковали проект реконструкции цирка на Вернадского, сравнив его с шапкой Мономаха и чайханой. На волне общественного возмущения столичные власти приняли решение построить новый Большой цирк в Мнёвниковской пойме, а реконструкцию старого здания обещали обсудить позже.

Юлия Савина