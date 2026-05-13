Умер художник Владимир Овчинников

Художник и краевед Владимир Овчинников умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев. Господин Овчинников известен росписями домов в Боровске.

«Именно благодаря его творческим находкам, особому видению и любви к малой родине старинный Боровск открылся заново для туристов и ценителей искусства. Город стал галереей под открытым небом»,— написал господин Калиничев в Telegram-канале.

Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До 1998 года жил в Москве, затем переехал в Боровск. Художник представлял работы в том числе в Боровской картинной галерее. Помимо настенной живописи, работал в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и других. Господин Овчинников сделал около ста росписей стен домов Боровска. Одна из наиболее известных работ — «Звездолет Овчинникова». Арт-объект посвящен ученым, писателям и космонавтам.