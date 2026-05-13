На Дону средняя стоимость аренды ПВЗ составляет 1377 рублей за квадратный метр

В Ростовской области средняя стоимость аренды квадратного метра коммерческой недвижимости, пригодной под размещение пунктов выдачи товаров (ПВЗ), составляла по состоянию на 1 марта 1377 руб. в месяц. По сравнению с февралем арендная ставка снизилась на 3%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости Олег Изотов.

В сегменте продажи средняя цена помещений для ПВЗ в Ростовской области составляла в марте этого года 140 тыс. руб. за кв. м, что на 5% выше, чем в феврале. Такая динамика, по словам господина Изотова, отражает стабильную ценовую ситуацию на рынке: при росте предложения арендные ставки и стоимости продажи объектов сохраняются без резких колебаний.

По словам, для сравнения: средняя ставка аренды помещений для ПВЗ в Краснодарском крае составляла в марте 1256 руб. за кв. м в месяц, что на 3% дороже, чем в феврале, а цена продажи — 162,5 тыс. руб. за кв. м.

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день пункты выдачи заказов остаются ключевым драйвером спроса на небольшие помещения стрит-ритейла и помещения свободного назначения. Наиболее востребованы, по его словам, объекты площадью от 20 до 70 кв. м на первых этажах жилых домов с отдельным входом и хорошей пешеходной доступностью.

По данным Авито Недвижимости, рынок коммерческой недвижимости, подходящей для открытия ПВЗ, на юге России в марте 2026 года близок к насыщению, однако соотношение интереса пользователей и предложения на платформе различается по сегментам.

«В сегменте аренды предложение и спрос находятся в относительно сбалансированном состоянии: по итогам марта 2026 года соотношение предложения к спросу в большинстве регионов колеблется в диапазоне от 90% до 120%. Это указывает на отсутствие выраженного дефицита помещений под ПВЗ и формирование конкурентной среды среди арендных объектов. Стоит отметить, что в текущих условиях бизнес выбирает аренду как более гибкий и менее капиталоемкий формат»,— говорит Олег Изотов.

В сегменте продажи, по словам эксперта, напротив, предложение существенно превышает спрос — в среднем в 1,5–2 раза и выше в отдельных городах. Господин Изотов отмечает, что по мере развития электронной коммерции и роста маркетплейсов, ПВЗ зарекомендовали себя как надежные арендаторы с прозрачной бизнес-моделью, и часть ПВЗ продаются как ГАБ (готовый арендный бизнес).

«С точки зрения динамики предложения подходящих для ПВЗ помещений экспозиция на витрине Авито Недвижимости демонстрирует умеренный рост на юге России, прежде всего за счет сегмента аренды. По итогам марта 2026 года в Краснодарском крае количество объектов на платформе в сегментах продажи и аренды осталось практически без изменений относительно прошлого месяца»,— резюмировал господин Изотов.

Дмитрий Михеенко