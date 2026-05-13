Путин созвонился с председателем Народного совета Туркменистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой разговора стало укрепление сотрудничества двух стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, господа Путин и Бердымухамедов обсудили предстоящее заседание Совета глав государств СНГ, которое пройдет в октябре под председательством Туркменистана.

Сейчас Гурбангулы Бердымухамедов находится в Казани для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum».