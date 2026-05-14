С больными раком начнут говорить

В российских онкодиспансерах появятся кабинеты психологов, куда врачи будут направлять больных для борьбы со стрессом, суицидальными мыслями и в связи с усталостью от лечения. Нововведение планируется записать в приказе Минздрава. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали инициативу, но отмечают, что в документе нужно закрепить штатное расписание психологов и перечень обязательного оборудования. Пациентские организации надеются, что со временем психологическая поддержка станет обязательной не только для онкобольных, но и для людей с другими тяжелыми диагнозами.

Министерство здравоохранения РФ опубликовало на regulation.gov.ru проект изменений в ведомственном приказе, устанавливающий новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Документ среди прочего вводит обязательное направление пациентов к психологам и создание профильных кабинетов в онкодиспансерах.

Если у пациента возникнут вопросы, касающиеся его заболевания, стресса или соблюдения рекомендаций врача (например, по приему лекарств по назначенной схеме и соблюдению режима), то его направят в кабинет медико-психологического консультирования. При нарушениях адаптационных реакций (то есть неспособности пациента приспособиться к болезни), суицидальном или самоповреждающем поведении консультация будет происходит уже в кабинете (или отделении) специализированной медико-психологической помощи.

Ежегодно в России выявляют около 600 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Всего на диспансерном наблюдении по поводу рака состоит более 4 млн человек.

Директор службы психологической помощи онкобольным «Ясное утро» Ольга Гольдман поддерживает идею Минздрава, но отмечает, что проект приказ все же нужно дорабатывать. В опубликованной версии документа, обращает внимание она, нет штатного расписания психологов и перечня оборудования. «Один специалист на тысячу коек — это здорово, но, конечно, недостаточно для минимальной качественной помощи»,— отмечает Ольга Гольдман. Эксперт надеется, что в онкоучреждениях со временем появятся не только медицинские психологи, но и психиатры с психотерапевтами.

Госпожа Гольдман также отмечает, что помощь может потребоваться на разных этапах: при получении диагноза, рецидиве или известии о неэффективности лечения. Отдельная проблема — стигматизация.

«У нашего населения нет привычки обращаться к психологу»,— констатирует Ольга Гольдман. Она также приводит данные внутреннего исследования: онкологи считают, что помощь необходима 90% больных, но лишь 15% пациентов думали о том, что хотели бы ее получить, и только 5% реально обратились.

Одной из ключевых функций психолога госпожа Гольдман называет поддержание комплаентности — приверженности лечению. «Отказ от лечения является больной темой в онкологии,— объяснила она “Ъ”.— Человек опускает руки, устал от химиотерапии, боится боли, которая уже не актуальна. Проговорить страхи и помочь продолжить тяжелое, но осмысленное лечение — прямая задача психологической службы».

Кроме того, медицинский психолог в онкоучреждении может стать барьером на пути к альтернативной медицине. «Обсуждать это открыто с пациентом — почему он так думает, зачем он так считает, это очень важная часть системы»,— подчеркивает Ольга Гольдман.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов называет инициативу Минздрава «логичным продолжением» решения о появлении психологов в медицинских учреждениях.

Ведомство еще в 2023 году начало внедрять должность медицинского (клинического) психолога в поликлиники. «Очевидно, что люди с тяжелыми диагнозами переживают колоссальный стресс, и иногда его последствия бывают трагическими,— говорит господин Власов.— Онкологическое заболевание меняет жизнь не только самого пациента, но и всей семьи. Принять такую реальность — это большое внутреннее испытание, и человеку в этот момент нужна профессиональная помощь». При этом нагрузка на таких специалистов будет очень серьезной, поэтому уже сейчас нужно правильно рассчитывать численность психологов, готовить кадры, соглашается эксперт с Ольгой Гольдман. Пациентские организации давно говорят о необходимости включения психотерапевтической помощи в стандарты лечения, потому что для многих пациентов это такая же важная часть терапии, как лекарства или хирургия. Сопредседатель ВСП Юрий Жулев выразил надежду, что в дальнейшем психологическая помощь станет доступна не только онкологическим пациентам, но и людям с другими заболеваниями.

Наталья Костарнова