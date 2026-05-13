Индустрия гостеприимства Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Финансовый университет при правительстве РФ 1 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 5 Южный федеральный университет 10 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 7 7 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 9 Дальневосточный федеральный университет 8 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год