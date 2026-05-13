Воронежский госуниверситет не нашел подрядчика для ремонта общежития за 120 млн

Не состоялся повторный аукцион по капитальному ремонту общежития №7 (ул. Хользунова, 40а) Воронежского государственного университета (ВГУ). На торги не поступило ни одной заявки. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки». Максимальная цена контракта составляла 120 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», срок завершения работ по контракту был установлен на 30 ноября этого года. По техническому заданию, помимо строительных работ и отделки, от подрядчика требовалось наладить централизованные системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

В середине апреля ВГУ объявил первые торги по капремонту общежития за 120 млн руб. Их также признали несостоявшимися, поскольку не поступило ни одной заявки.

Ранее, в мае 2025 года, контракт на ремонт общежития №7 стоимостью 224,3 млн руб. получило курское ООО «Бизнесстройпроект» (с ноября 2025-го состоит в реестре недобросовестных поставщиков). Соглашение было расторгнуто по инициативе подрядчика в августе того же года. Причина расторжения — «не передан объект и документация».

Денис Данилов