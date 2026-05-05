Общежитие Воронежского госуниверситета хотят отремонтировать за 120 млн

Воронежский государственный университет вновь ищет подрядчика для капитального ремонта общежития №7 (ул. Хользунова, 40а). Начальная цена контракта составляет 120 млн руб. Завершить работы по техническому заданию требуется до 30 ноября этого года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая площадь жилых помещений девятиэтажного общежития с техническим этажом и подвалом составляет 6 906,5 кв. м. В документах закупки приводится список дефектов. В их числе — повреждения кирпичной кладки и штукатурного покрытия стен, повреждения дверных коробок и наличников, трещины, выбоины и сколы на лестницах, участки со вздутием гидроизоляционного ковра кровли, деформация ступеней входной группы и многое другое. Помимо строительных работ и отделки от подрядчика требуется наладить централизованные системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.

Работы оплатят из средств федерального бюджета, полученных в качестве целевых субсидий. Гарантийный срок на результаты капремонта должен составить пять лет. Заявки на участие в торгах принимают до 12 мая. Итоги аукциона подведут 13 мая.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в мае 2025 года контракт на ремонт общежития ВГУ №7 стоимостью 224,3 млн руб. получило курское ООО «Бизнесстройпроект» (с ноября 2025-го состоит в реестре недобросовестных поставщиков). По данным ЕИС «Закупки», соглашение было расторгнуто по инициативе подрядчика в августе того же года. Причина расторжения — «не передан объект и документация». Никакие работы фактически оплачены не были.

В середине апреля ВГУ также объявлял торги по капремонту общежития за 120 млн руб. Их признали несостоявшимися, поскольку не поступило ни одной заявки.

Денис Данилов