Ветеринария и зоотехния Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2 3 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина 3 4 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 4 5 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 6 Российский биотехнологический университет 5 7 Башкирский государственный аграрный университет 10 8 Донской государственный технический университет 7 9 Новосибирский государственный аграрный университет 8 10 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год