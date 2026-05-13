Ветеринария и зоотехния

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1
2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2
3 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина 3
4 Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 4
5 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6
6 Российский биотехнологический университет 5
7 Башкирский государственный аграрный университет 10
8 Донской государственный технический университет 7
9 Новосибирский государственный аграрный университет 8
10 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

