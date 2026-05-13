Нейросети вынесли вердикт юристам

У чат-бота Claude появился ИИ-ассистент для юристов. Компания Anthropic расширяет функционал на фоне гонки технологических компаний на рынке профессиональных инструментов искусственного интеллекта, пишет Reuters.

В числе новых функций — «коммерческий консультант» для проверки соглашений с поставщиками и учебный инструмент для сдачи экзаменов в адвокатуру. Кроме того, корпорация открывает доступ к базам данных для исследований. Впрочем, насколько применим сервис, непонятно, отмечает директор по продукту платформы автоматизации маркетинга Unisender Иван Дудин:

«Вся фишка этой системы в том, что они собрали десятки MCP-коннекторов к разным юридическим базам и ловко с хорошими приоритетами выхватывают оттуда ответы на любой запрос. Коннекторы не подключены к российским ресурсам, но в нашей стране есть и другие сервисы. В юриспруденции такие модели хорошо работают и сильно экономят время. При этом им нужен фактчекинг. Система выстроена так, что она сама себя перепроверяет, и остается только микроскопическая вероятность ошибки. Но если вопрос серьезный, который ставит на кон деньги или тюремный срок, человек должен все выверить сам».

В январе, когда Anthropic впервые анонсировал новые решения в сфере юридического ИИ, на рынке акций прошла масштабная распродажа: классические бумаги американских и европейских компаний в сфере анализа данных, профессиональных услуг и программного обеспечения суммарно потеряли $1 трлн. Российские специалисты пока сталкиваются с другими проблемами, поделился заместитель исполнительного директора МЭФ LEGAL Алексей Тибирьков:

«Нейросеть — это в первую очередь ловушка для пользователей. Грамотные же юристы станут использовать это как новый инструмент. Уже есть забавные кейсы, когда ИИ ссылался на какие-то конкретные прецедентные дела, которых практически не существовало, или когда клиент на консультации выдает позицию, сформированную нейросетью. Приходится в таких случаях объяснять, чем отличается система права у нас и за рубежом. Одного из юристов даже привлекли к ответственности за то, что он подал документы, сформированные ИИ.

У нас это пока не развито, но, возможно, в будущем это приведет к каким-то сокращениям, уменьшению нагрузки на помощников юристов, которые проводят исследования, работают с практикой и делают какие-то обобщения».

Ранее СМИ писали про американку, которая смогла выиграть суд с помощью ChatGPT. Услуги адвоката подвели, а с помощью нейросети девушка подготовила апелляционную жалобу. Специалисты тоже все чаще обращаются к ИИ за помощью, рассказывает основатель сервиса юридической защиты малого и среднего бизнеса BEJURE Тимур Раджабов:

«Мы пробовали пропустить большой документ через Claude — просто ради интереса посмотреть, как будет выглядеть его работа. В итоге время на составление промта заняло гораздо больше, чем мы бы разобрали проблему сами. Кроме того, когда мы уже отправили запрос, Claude выдал не тот результат, который был нужен: чат-бот просто не может предусмотреть все условия. Например, если вам нужно нанять сотрудника в пункт выдачи заказов и составить для него договор, чат-бот не всегда способен с такой задачей справиться. Он может написать в этом документе базовые функции, но не указать, какой у человека график, когда у него должен быть обед.

Если в классической юридической фирме запустить Claude вместо какого-то юриста и поручить ему согласовывать сделки, инструмент нужно сначала обучить. При этом, как я думаю, юристов, которые просто готовят документы, ждет печальное будущее. У нас сейчас есть достаточно клиентов, которые жалуются: "Мы устали от этих дорогих специалистов, которые ни за что не отвечают, нам неудобно с ними сотрудничать".

Российский рынок пока слабоват для работы с Claude. Особенно это видно в вычислительных мощностях, объеме информации, программном обеспечении. Судя по тому, что мы пробовали сделать на российском законодательстве, Claude действительно тяжело разбираться в локальной системе. Дело в том, что у нас огромное количество подзаконных актов местного правительства. Допустим, в Уфе есть какой-нибудь отдельный документ, на котором следует основываться при принятии решения».

Анжела Гаплевская