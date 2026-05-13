Электроника, радиотехника и системы связи

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 2
2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5
5 Университет ИТМО 4
6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6
7 Университет МИСИС 11
8 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 7
9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10
10 Национальный исследовательский университет МИЭТ 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

