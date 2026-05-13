Электроника, радиотехника и системы связи Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 2 2 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 5 5 Университет ИТМО 4 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 7 Университет МИСИС 11 8 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 7 9 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 10 10 Национальный исследовательский университет МИЭТ 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год