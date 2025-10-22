Правосудие задним числом

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев оспорил в европейском суде введенные в отношении него в 2024 году санкции ЕС, обоснованные связями в Белоруссии. Суд согласился, что Совет Евросоюза пользовался при выносе решения устаревшей информацией. Но против бизнесмена сохраняются санкции, введенные на год в феврале 2025-го, которые предстоит оспаривать отдельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Суд ЕС отменил решение Совета ЕС от февраля 2024 года о продлении санкций против Михаила Гуцериева, сказано в решении от 22 сентября. В документе оговаривается, что в феврале 2025 года санкции в том числе против господина Гуцериева продлены до 28 февраля 2026 года и это решение не охватывается настоящим иском.

Михаил Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге Forbes с состоянием $5,8 млрд. Основанная им группа «Сафмар» —крупный владелец недвижимости, ее структурам также принадлежат доли в «РуссНефти». Также господин Гуцериев был основателем нефтекомпании «Нефтиса». В «Сафмаре» отказались от комментариев.

Евросоюз первоначально ввел санкции против Михаила Гуцериева в 2021 году, затем они не неоднократно продлевались.

Тогда Совет ЕС указывал, что господин Гуцериев имеет интересы в энергетической сфере, производстве удобрений и гостиничном бизнесе в Белоруссии, знаком с президентом Александром Лукашенко, извлекает из этого выгоду и поддерживает «режим».

Михаил Гуцериев, указывал совет ЕС, был акционером «Славкалия», участника строительства Нежинского ГОКа стоимостью $2 млрд. А нефтекомпания бизнесмена была единственной в РФ, поставлявшей сырье для НПЗ Белоруссии во время нефтяного спора двух стран в начале 2020 года.

Михаил Гуцериев доказывал, что Совет ЕС неверно истолковал понятия «поддержки», допустил ошибки в оценке критериев для введения санкций и нарушил его основные права. Как утверждал бизнесмен, с июня 2022 года у него нет никаких деловых интересов в Белоруссии. «РуссНефть» и «Нефтиса» поставляли сырье в страну в 2020 году в рамках обязательств, а не для поддержки режима и больше не работают на этом рынке.

Проект по разработке Нежинского ГОКа передан белорусской госкомпании «Недра Нежин», в которой «Славкалий» не имеет доли. А недвижимость, включая отель «Ренессанс» в Минске, бизнес-центр и терминал аэропорта, проданы.

Михаил Гуцериев указал, что не получал выгоды от этих активов, а инфраструктура была создана в рамках обязательств по сохранению лицензии на Нежинский ГОК.

Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Нина Маханова отмечает, что Михаилу Гуцериеву удалось доказать ошибку Совета ЕС в оценке фактической ситуации при принятии решения о введении санкций, так как при их продлении использовалась устаревшая информация. А для удовлетворения иска об оспаривании наложения санкций достаточно, чтобы суд признал обоснованным хотя бы один довод, уточняет она. Партнер Lidings Степан Гузей добавляет, что суд ЕС также согласился с аргументом Михаила Гуцериева о том, что наличие статуса «ведущий бизнесмен» не означает поддержку режима президента Александра Лукашенко. Госпожа Маханова указывает, что бизнесмен уже подал иск об отмене акта о продлении санкций от февраля 2025 года, но тот пока не рассмотрен судом.

Победа Михаила Гуриева не первый случай удовлетворения судом ЕС иска подпавшего под санкции лица. Суд ЕС ранее принимал решения о снятии ограничений, например, с Галины Пумпянской, Дмитрия Пумпянского, Майи Токаревой, Сергея Мндоянца, Алексея Шульгина. Но Совет ЕС не всегда исполняет такие решения, предпочитая продлевать санкции, указывает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

Степан Гузей говорит, что положительные для заявителей решения просто игнорируются Советом ЕС, а их исполнение может выглядеть так, что имена добившихся успеха в суде исчезают из списков при очередном продлении, но предыдущие акты не меняются, как того требуют европейские нормы. Совет ЕС часто уклоняется от исполнения решений суда ЕС, подтверждает Нина Маханова. По словам господина Касумяна, спор в суде ЕС, как правило, занимает около полутора-двух лет, а санкции продлеваются раз в полгода-год, что «ставит под сомнение эффективность судебного способа защиты». Продление санкций требует нового оспаривания в административном или судебном порядке, уточняет госпожа Маханова.

Анатолий Костырев, Анна Занина