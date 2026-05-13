Политология и международные отношения Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 МГИМО МИД России 2 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 7 Финансовый университет при правительстве РФ 6 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 Дальневосточный федеральный университет 13 10 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год