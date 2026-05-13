Кораблестроение и водный транспорт Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 1 2 Дальневосточный федеральный университет 2 3 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 3 4 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 4 5 Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева 5 6 Калининградский государственный технический университет 7 7 Российский университет транспорта (МИИТ) 6 8 Волжский государственный университет водного транспорта 9 9 Севастопольский государственный университет 10 10 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год