Техника и технологии наземного транспорта

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1
2 Российский университет транспорта (МИИТ) 2
3 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 4
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3
5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6
6 Сибирский федеральный университет 9
7 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 5
8 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8
9 Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I 7
10 Московский политехнический университет 17
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

