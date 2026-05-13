Техника и технологии наземного транспорта Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1 2 Российский университет транспорта (МИИТ) 2 3 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 4 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 3 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 6 6 Сибирский федеральный университет 9 7 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 5 8 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 8 9 Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I 7 10 Московский политехнический университет 17 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год