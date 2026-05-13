Фармация Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4 5 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 5 6 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 9 7 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 13 8 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 7 9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 6 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год