Фармация

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4
5 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 5
6 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 9
7 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 13
8 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 7
9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 6
10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

