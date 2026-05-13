Сельское хозяйство Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 1 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы - 3 Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 2 4 Новосибирский государственный аграрный университет 8 5 Ставропольский государственный аграрный университет 3 6 Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 5 7 Казанский государственный аграрный университет 15 8 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 6 9 Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 14 10 Пензенский государственный аграрный университет 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год