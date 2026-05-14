Займы сохранили лицо

Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям (МФК), которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря поблажке ЦБ по итогам года рынок сможет показать рост выдач на 10–15%, в то время как ранее не исключалось их снижение.

Банк России 5 мая разослал микрофинансовым организациям информационное письмо, касающееся использования биометрии при дистанционном обслуживании клиентов (с ним ознакомился “Ъ”). В нем ЦБ отметил, что «в рамках мониторинга исполнения данной обязанности» были выявлены препятствия, «не позволяющие МФК должным образом исполнить указанные требования закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (№115-ФЗ)» и сохранить обеспечение «финансовой доступности для своих клиентов». Поэтому регулятор принял решение до 1 января 2027 года «воздержаться от применения мер надзорного характера к МФК, не исполняющим обязанность удаленной идентификации» с использованием Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) клиентов—физических лиц.

Банк России обязал МФК проработать и до 22 мая сообщить «об условиях и механизмах аннулирования договоров займов, заключенных без согласия клиентов (мошеннических займов), и последующего исправления кредитной истории граждан». К тому же эти участники рынка обязаны обеспечить клиентам возможность прохождения удаленной идентификации (аутентификации) в ГИС ЕБС «в максимально возможно короткие сроки».

С 1 марта для МФК действуют обязательные требования по биометрической идентификации клиентов при выдаче займов онлайн. Для микрокредитных компаний (МКК) требования вступают в силу с 1 марта 2027 года. Ранее более десятка МФК уже сменили статус на МКК (см. “Ъ” от 20 января). По состоянию на конец марта еще ни одна МФК не выдавала займы с помощью ЕБС (см. “Ъ” от 27 марта).

Проблемы с выполнением требований законодательства сохраняются и по сей день. «Пока нет возможности полностью и массово внедрить процесс выдачи займов с использованием технологии ЕБС ввиду низкой базы и информированности самих клиентов о данной необходимости»,— отмечают в СРО «МиР».

По данным СРО, в апреле были совершены первые выдачи займов с помощью биометрии в тестовом режиме, однако до массовых выдач еще далеко.

Участники рынка отмечают, что интеграция с ЕБС является затратным и небыстрым процессом и требуется время на адаптацию.

По словам директора юридического департамента МФК «Джой Мани» Ирины Селезневой, для многих игроков «это не только ИТ-доработка, но и пересмотр процессов идентификации, безопасности, хранения и обмена данными». К тому же на рынке не хватает «готовых типовых решений, которые позволили бы осуществлять идентификацию через ЕБС без прямой интеграции», отмечает эксперт.

Поэтому участники рынка считают, что решение ЦБ не применять меры надзорного характера, которые пока не смогли подключиться к ЕБС, демонстрирует заинтересованный подход к развитию рынка. «Такое решение поможет в том числе повысить доверие к микрофинансовому сектору у инвесторов и кредиторов, которые предоставляют пассивы для МФК»,— указывают в «МигКредите».

Как отмечает госпожа Селезнева, решением регулятора «снижается регуляторный риск для компаний, которые еще не подключились к ЕБС».

Даже в условиях адаптации решение ЦБ «позитивно скажется на компаниях, которые раньше делали упор именно на крупные займы, которые имели право выдавать именно МФК», считает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. При этом в 2025 году рынок показал рост выдачи займов на 35%. На 2026 год ожидания значительно скромнее: в частности, «Эксперт РА» ожидал снижения на 5%. Однако, по оценке господина Родина, «ввиду недолгосрочного послабления» до начала следующего года можно говорить о росте на 10–15% «при сохранении рентабельности компаний». Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев оценивает рост выдачи по итогам года в пределах 10%.

Ксения Дементьева