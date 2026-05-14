Кредиторы пришли за мороженым

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена обанкротить четыре ключевых компании алтайского производителя мороженого «Русский холод». Компанию преследует одна проблема за другой: ее долг превысил 12,5 млрд руб., вынудив прекратить отгрузки продукции, а о намерении купить бизнес, консолидировав эти обязательства, уже заявила группа А1. Впрочем, в ход сделки могут вмешаться другие кредиторы.

ООО МФК «Фордевинд» (инвестиционно-финансовая группа Fordewind) Сергея Землянова намерена обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве четырех юрлиц, связанных с компаний «Русский холод»: АО «Русский холодъ», АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 мая 2026 года на портале «Федресурс». Все заявления связаны с наличием признаков неплатежеспособности. В «Русском холоде» и Fordewind оперативно не ответили “Ъ”.

«Русский холод» — крупный производитель мороженого, работающий с 2005 года. В его портфеле бренды «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх», СССР. «Русский холод» в Алтайском крае изначально основали Илья Кузнецов, Константин Романенко и Андрей Ситников. Сейчас бенефициары не раскрываются. В отчетности компании за 2024 год владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Совокупная выручка четырех структур «Русского холода», банкротства которых добивается Fordewind, в 2025 году составила 16,1 млрд руб., прибавив год к году 18,5%, следует из СПАРК.

Согласно подсчетам Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting, «Русский холод» в 2025 году стал десятым по объему выпуска продукции производителем мороженого в РФ. Компания выпустила 15 тыс. тонн продукции, что меньше на 25% год к году. Это вдвое превышает общий спад по рынку: совокупно в России в 2025 году производство снизилось на 7,5%, до 517 тыс. тонн. Сложности у «Русского холода» продолжились и в 2026 году: 1 мая компания приостановила поставки основным партнерам и начала процедуру аудита, сообщало отраслевое издание Milknews со ссылкой на письмо руководства.

Дмитрий Патрушев, вице-премьер, 24 октября 2024 года, в интервью «России 24»: «Российское мороженое — хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае».

Начавшиеся проблемы могли быть связаны в том числе с высокой кредитной нагрузкой. Совокупный долг четырех основных компаний «Русского холода» по итогам 2025 года превысил 12,5 млрд руб. следует из СПАРК. На бизнес уже нашлись покупатели. 7 мая РБК сообщал о намерении инвесткомпании А1 приобрести долги «Русского холода», получив в перспективе контроль над бизнесом «за номинальный рубль». Издание ссылалось на предложение, сделанное кредиторам. Инвестиции в оздоровление предприятия оценивались в 1,5 млрд руб. В А1 оперативно “Ъ” не ответили.

Топ-10 российских производителей мороженого в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Объем производства (тыс. тонн) Изменение год к году (%) ГК «Айсберри» 76 –5,5 ГК «Ренна» 50,5 –11,4 «Арнест ЮниРусь» 45,5 –6,8 Froneri 29,2 –25,3 ГК «Славица» 27,4 –11,3 «Чистая линия» 23,7 7,7 «Логика молока» («Полярис») 19,7 23,1 ГК «Русское молоко» 18,1 29,3 «Челны холод» 15,1 –12,2 ГК «Русский холод» 15 –25,0 Открыть в новом окне Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков говорит, что в условиях переговоров о вхождении нового инвестора и консолидации долгов подача заявления о банкротстве со стороны кредитора может быть направлена на усиление переговорных позиций. «Инструмент используется как способ зафиксировать просрочку, заявить о себе как об активном кредиторе и повлиять на параметры будущей сделки»,— поясняет он.

Партнер Lidings Александр Попелюк предполагает, что Fordewind ранее могла приобрести задолженности компаний «Русского холода» у банков, получив таким образом возможность инициировать дело о банкротстве в упрощенном порядке. Позиции первого заявителя в таких делах считаются более сильными за счет права предложить кандидатуру арбитражного управляющего, говорит руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев.

Проблемы в бизнесе у «Русского холода» начались в условиях в целом непростой конъюнктуры на рынке мороженого. Натуральные продажи продукции в 2025 году, согласно NTech, выросли только на 1% год к году. Производство мороженого в январе—феврале 2026 года сократилось на 17,1% год к году, говорит гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он связывает это с внешними условиями — холодной зимой и весной, падением оборота ресторанного рынка.

