Кредиторы пришли за мороженым
«Русский холод» может стать банкротом
Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена обанкротить четыре ключевых компании алтайского производителя мороженого «Русский холод». Компанию преследует одна проблема за другой: ее долг превысил 12,5 млрд руб., вынудив прекратить отгрузки продукции, а о намерении купить бизнес, консолидировав эти обязательства, уже заявила группа А1. Впрочем, в ход сделки могут вмешаться другие кредиторы.
ООО МФК «Фордевинд» (инвестиционно-финансовая группа Fordewind) Сергея Землянова намерена обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве четырех юрлиц, связанных с компаний «Русский холод»: АО «Русский холодъ», АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 мая 2026 года на портале «Федресурс». Все заявления связаны с наличием признаков неплатежеспособности. В «Русском холоде» и Fordewind оперативно не ответили “Ъ”.
«Русский холод» — крупный производитель мороженого, работающий с 2005 года. В его портфеле бренды «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх», СССР. «Русский холод» в Алтайском крае изначально основали Илья Кузнецов, Константин Романенко и Андрей Ситников. Сейчас бенефициары не раскрываются. В отчетности компании за 2024 год владельцами назывались Антон Терентьев и Андрей Ситников. Совокупная выручка четырех структур «Русского холода», банкротства которых добивается Fordewind, в 2025 году составила 16,1 млрд руб., прибавив год к году 18,5%, следует из СПАРК.
Согласно подсчетам Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и Streda Consulting, «Русский холод» в 2025 году стал десятым по объему выпуска продукции производителем мороженого в РФ. Компания выпустила 15 тыс. тонн продукции, что меньше на 25% год к году. Это вдвое превышает общий спад по рынку: совокупно в России в 2025 году производство снизилось на 7,5%, до 517 тыс. тонн. Сложности у «Русского холода» продолжились и в 2026 году: 1 мая компания приостановила поставки основным партнерам и начала процедуру аудита, сообщало отраслевое издание Milknews со ссылкой на письмо руководства.
Дмитрий Патрушев, вице-премьер, 24 октября 2024 года, в интервью «России 24»:
«Российское мороженое — хороший продукт, его любят за рубежом, особенно в Китае».
Начавшиеся проблемы могли быть связаны в том числе с высокой кредитной нагрузкой. Совокупный долг четырех основных компаний «Русского холода» по итогам 2025 года превысил 12,5 млрд руб. следует из СПАРК. На бизнес уже нашлись покупатели. 7 мая РБК сообщал о намерении инвесткомпании А1 приобрести долги «Русского холода», получив в перспективе контроль над бизнесом «за номинальный рубль». Издание ссылалось на предложение, сделанное кредиторам. Инвестиции в оздоровление предприятия оценивались в 1,5 млрд руб. В А1 оперативно “Ъ” не ответили.
Топ-10 российских производителей мороженого в 2025 году
Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting.
Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков говорит, что в условиях переговоров о вхождении нового инвестора и консолидации долгов подача заявления о банкротстве со стороны кредитора может быть направлена на усиление переговорных позиций. «Инструмент используется как способ зафиксировать просрочку, заявить о себе как об активном кредиторе и повлиять на параметры будущей сделки»,— поясняет он.
Партнер Lidings Александр Попелюк предполагает, что Fordewind ранее могла приобрести задолженности компаний «Русского холода» у банков, получив таким образом возможность инициировать дело о банкротстве в упрощенном порядке. Позиции первого заявителя в таких делах считаются более сильными за счет права предложить кандидатуру арбитражного управляющего, говорит руководитель практики банкротства юридической компании a.t.Legal Владимир Белявцев.
Проблемы в бизнесе у «Русского холода» начались в условиях в целом непростой конъюнктуры на рынке мороженого. Натуральные продажи продукции в 2025 году, согласно NTech, выросли только на 1% год к году. Производство мороженого в январе—феврале 2026 года сократилось на 17,1% год к году, говорит гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Он связывает это с внешними условиями — холодной зимой и весной, падением оборота ресторанного рынка.