Медицина

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 4
5 Санкт-Петербургский государственный университет 6
6 Российский университет медицины Минздрава России 7
7 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России 5
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 11
10 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

