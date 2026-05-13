Медицина Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 1 2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 2 3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 4 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 4 5 Санкт-Петербургский государственный университет 6 6 Российский университет медицины Минздрава России 7 7 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России 5 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 11 10 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год