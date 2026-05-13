Беглец беглеца выдал до конца

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. На скамье подсудимых беглый украинский бизнесмен армянского происхождения Араик Амирханян. Его обвиняют в пособничестве киллерам. По версии следствия, он прямо из СИЗО передал агентам спецслужб Украины данные на жертву, которые позволили им выследить его и застрелить. Свою вину подсудимый отрицает.

Фото: соцсети Араика Амирханяна

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве Ильи Кивы. На скамье подсудимых оказался коммерсант и знакомый украинского политика Араик Амирханян. Ему вменяют в вину пособничество в убийстве (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В начале заседания защита выступила с ходатайством о переводе господина Амирханяна из зеленоградского СИЗО в СИЗО «Бутырка», где он содержался ранее, но суд в этом отказал.

Это уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей. После того как судья их проинструктировала, гособвинитель приступил к оглашению фабулы уголовного дела.

Илья Кива служил в МВД Украины, являясь главой департамента противодействия наркопреступности и советником экс-министра Арсена Авакова. Он участвовал в событиях на Майдане, а в 2014–2015 годах — в боевых действиях в Донбассе, сотрудничал с запрещенной в РФ и признанной террористической и экстремистской организацией «Правый сектор». Однако перед началом СВО господин Кива перешел в оппозицию киевским властям и перебрался в Москву. На Украине его приговорили к 14 годам заключения за госизмену.

По версии СКР, неустановленные лица из числа сотрудников спецслужб Украины приняли решение убить господина Киву, руководствуясь «личной неприязнью» к бывшему политику, а также «иными побуждениями», связанными с его деятельностью. Для реализации задуманного украинские силовики разработали план преступления, подыскали оружие, исполнителей и пособника. В качестве последнего выступил также сбежавший с Украины (его заподозрили в крупных хищениях) коммерсант Араик Амирханян. Он был знаком с господином Кивой и располагал сведениями о месте его проживания, образе жизни, передвижениях.

К тому же у господина Амирханяна, как утверждает следствие, имелась личная неприязнь к экс-депутату, вызванная тем, что тот отказал ему в помощи с прекращением уголовного преследования за взятки уже в России и с изменением меры пресечения.

На этом фоне, считают следователи СКР, у господина Амирханяна и сформировался «умысел на содействие преступлению». Исполнители приобрели пистолет Glock и боеприпасы к нему, выбрав в качестве места для расправы участок леса вблизи отеля «Величъ кантри клаб» в городском округе Одинцово, где проживал господин Кива. Один из исполнителей наблюдал за экс-депутатом, а когда тот вышел на прогулку в лесопарк, сообщил об этом своему напарнику. Тот, согласно обвинению, не менее трех раз выстрелил в политика, попав в голову и грудь. Ранения оказались смертельными.

Также в деле есть еще один эпизод, не связанный с убийством,— об уклонении об уплате налогов (ст. 199 УК РФ). По нему вместе с господином Амирханяном проходит некто Баженов. По версии следствия, Араик Амирханян, будучи бенефициаром строительной компании ООО «Лидер», организовал уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в декларацию ложных сведений. Баженов, в свою очередь, «обеспечивал реализацию схемы уклонения».

Как ранее рассказывал “Ъ”, данные о намерениях господина Амирханяна убить господина Киву, были получены в ходе внутрикамерной разработки. Сам он свою вину не признает и утверждает, что Илья Кива был его другом и убивать он его не собирался, а уголовное дело стало результатом его оговора со стороны сокамерников. Адвокаты отметили, что следствие шло более двух лет, за это время не были установлены ни заказчик, ни непосредственные исполнители громкого преступления.

Для господина Амирханяна это уже не первое уголовное дело. В августе 2022 года Арбитражный суд Мособласти признал его компанию ООО «Дорлидер» банкротом и внес в списки недобросовестных поставщиков. Примерно через год господин Амирханян был заключен в СИЗО по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позже обвинение в отношении него переквалифицировали на самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК) и прекратили за истечением сроков давности. Однако вскоре беглый коммерсант стал фигурантом нового уголовного дела о даче двух взяток за снятие ареста со счетов компании (ст. 291 УК РФ). По версии ГСУ СКР, находясь в тюрьме, он и сообщил организаторам преступления данные на господина Киву. За коррупционное преступление фигурант по приговору Дорогомиловского суда в 2025 году получил десять лет со штрафом, а снова, на этот раз за убийство, был арестован как раз перед отправкой в колонию.

Ефим Брянцев