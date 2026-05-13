Технологии легкой промышленности (весь список) Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 1 3 Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 3 4 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 5 Омский государственный технический университет 5 6 Ивановский государственный политехнический университет 7 7 Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год