Биотехнологии и биоинженерия Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 2 3 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 5 4 Университет ИТМО 4 5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 8 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 9 9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 8 10 Южный федеральный университет 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год