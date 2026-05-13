Биотехнологии и биоинженерия

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) 2
3 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 5
4 Университет ИТМО 4
5 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7
6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
8 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 9
9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 8
10 Южный федеральный университет 13
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

