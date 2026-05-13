Обвиняемым в попытке отравить гумпомощь для бойцов «Эспаньолы» запросили суровые сроки

В 1-м Западном окружном военном суде в Санкт-Петербурге в ходе прений сторон прокуратура запросила для 22-летнего Никиты Красильникова 18 лет лишения свободы, его 20-летнего подельника Рината Ильина — 17 лет. Подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Никита Красильников Фото: Пресс-служба ФСБ Ринат Ильин Фото: Пресс-служба ФСБ Следующая фотография 1 / 2 Никита Красильников Фото: Пресс-служба ФСБ Ринат Ильин Фото: Пресс-служба ФСБ

Согласно версии следствия, в 2024 году молодые люди были вовлечены в противоправную деятельность своим знакомым Артемом Щербаковым, действовавшим в интересах запрещенного на территории РФ и признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Обвиняемые, сказано в материалах дела, получали вознаграждение за выполнение заданий украинских кураторов: в частности, они осуществляли наблюдение за точками сбора волонтерского фонда «Невский фронт» и объектом, связанным с ДШРГ «Русич».

Следствие полагает, что Щербаков планировал в арендованном гараже смешать токсичные реагенты с продуктами питания, чтобы в дальнейшем отправить отравленную гуманитарную помощь формированию «Эспаньола» и гражданскому населению ДНР.

Красильников и Ильин признали фактические обстоятельства дела.

Дело основного фигуранта Артема Щербакова было выделено в отдельное производство. Пойдя на сделку со следствием, он полностью признал вину и дал изобличающие показания на Ильина и Красильникова. Суд приговорил его к 15 годам заключения.

Ранее «Ъ Северо-Запад» подробнее рассказывал об этом резонансном деле в материале «Госизмена в форме яда».

Андрей Кучеров