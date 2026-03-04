Госизмена в форме яда

В Санкт-Петербурге суд начал рассматривать уголовные дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в попытке отравить гуманитарную помощь для состоявшего из футбольных фанатов подразделения «Эспаньола», противостоявшего ВСУ. Подсудимым инкриминируют участие в деятельности террористической организации, покушение на теракт и госизмену. Основной фигурант, Артем Щербаков, заключил сделку со следствием и дал показания на предполагаемых сообщников. Те, в свою очередь, вину признавать отказались.

1-й Западный окружной военный суд 4 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении петербуржцев Рината Ильина и Никиты Красильникова, обвиняемых в участии в деятельности организации, которая признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ). Фигуранты, по версии следствия, собирались по заданию представителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК; признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Главного управления разведки Минобороны Украины отравить высокотоксичным веществом продукты питания, предназначенные для бойцов 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола» (88-я РДБр была укомплектована в основном футбольными фанатами, в начале октября 2025 года ее расформировали).

В этот же день в военном суде, но отдельно от остальных слушалось уголовное дело Артема Щербакова. Его следствие считает организатором группы, участниками которой являлись Ильин и Красильников.

Щербакову помимо вышеперечисленных статей вменяют в вину содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

При этом Щербаков, как стало известно “Ъ”, почти сразу признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на Ильина и Красильникова.

Следствие называет молодых людей приверженцами неонацистской идеологии. Однако адвокат Александр Кобцев, представляющий интересы Рината Ильина, сообщил “Ъ”, что Артем Щербаков является единственным из подсудимых, кто действительно придерживался радикальных убеждений. Это, в свою очередь, не нравилось этническому азербайджанцу Ильину, которого сторона обвинения, по мнению защитника, связала единым умыслом со Щербаковым только на основании того, что они вместе снимали квартиру.

«Щербаков оплачивал свою часть арендной платы, переводя средства на счет Ильина от третьих лиц. Мог ли Ильин заподозрить, что эти переводы совершали некие "кураторы" из РДК (признан в РФ террористической организацией и запрещен.— “Ъ”)? Конечно же, нет. В обвинении указано, что ядовитое вещество действительно хранилось в квартире, которую совместно снимали Щербаков и Ильин, но доказывает ли это тот факт, что именно Ильин хранил его, а также знал, что именно в мешке и для чего?» — сказал господин Кобцев.

По его словам, судом будут допрошены свидетели, которые в ходе следствия уже указывали, что Ильин не имел никаких дел со Щербаковым. Ильин, отметил защитник, даже опасался Щербакова, так как последний неоднократно высказывал неонацистские взгляды. В действиях Ильина, по версии защиты, отсутствует объективная сторона инкриминируемых ему преступлений. «Будучи задержанным через месяц после своего совершеннолетия, он уже два года находится под стражей только за то, что ему не повезло снимать квартиру с террористом»,— подчеркнул господин Кобцев.

Следствию, по версии защиты, одного сразу изобличенного фигуранта Щербакова оказалось мало, так и появилась террористическая ячейка с участием Красильникова и Ильина.

Между тем, согласно оперативным данным, обвиняемые планировали отравить продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гумпомощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и жителям новых российских территорий. Также начиная с января 2024 года Артем Щербаков по указанию украинских кураторов вел разведку объектов в городе. В их числе были пункт сбора гуманитарной помощи для «Эспаньолы» и магазин, связанный с десантно-штурмовой разведгруппой «Русич».

В деле говорится, что с 7 по 27 февраля 2024 года один из обвиняемых получил 20 кг ядовитого вещества, после чего доставил его для хранения в поселок Янино-1 под Санкт-Петербургом. Затем подсудимые установили в тайнике возле храма Сретения Господня GPS-трекер, чтобы потом разместить его на автомобиле, который должен был доставить продукты в пункт временного размещения «Эспаньолы» в Мариуполе. Однако их деятельность была пресечена силовиками, так как фигуранты на тот момент уже были в оперативной разработке.

Кроме того, подсудимые, утверждает гособвинитель, проводили разведку на расположенных в Санкт-Петербурге и Ленобласти объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в последующем совершать там теракты.

Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ в конце февраля 2024 года. Тогда на ресурсах «Эспаньолы» появилось сообщение, что операция по поимке диверсантов была проведена сотрудниками спецслужбы совместно с бойцами 88-й РДБр и держалась в секрете.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург