Экология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2 3 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5 4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 3 6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 10 7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 9 Южный федеральный университет 9 10 Сибирский федеральный университет 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год