Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Экология

Экология
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 2
3 Национальный исследовательский Томский государственный университет 5
4 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 3
6 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 10
7 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
9 Южный федеральный университет 9
10 Сибирский федеральный университет 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Новости компаний Все