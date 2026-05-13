Авиационная и ракетно-космическая техника Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет 2 2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 1 3 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 5 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева — КАИ 4 6 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 5 7 Новосибирский государственный технический университет 11 8 Южный федеральный университет 8 9 Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова 9 10 Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год