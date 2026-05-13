Белгородского вице-губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Рустэма Зайнуллина уволили с поста вице-губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений — 21 апреля. Решение было принято в соответствии с п. 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ, то есть в связи с «утратой доверия». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: belgorod.er.ru Рустэм Зайнуллин занимал пост белгородского вице-губернатора с начала 2022 года

Согласно Трудовому кодексу, основанием для увольнения господина Зайнуллина могла быть одна или несколько из следующих причин:

непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

открытие или наличие счетов (вкладов), хранение наличных и ценностей в иностранных банках, владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, если указанные действия дают основание для утраты доверия со стороны работодателя.

Сведения о господине Зайнуллине в середине апреля пропали из раздела о вице-губернаторах на сайте правительства Белгородской области. В начале мая их удалили с ресурсов областного министерства имущественных и земельных отношений.

В июне 2025 года Рустэма Зайнуллина заключили под стражу по подозрению в мошенническом хищении 32 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По этому делу также арестованы экс-начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев.

В апреле 2026 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищениях при возведении белгородских фортификаций. Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Бывший вице-губернатор отрицает свою вину.

Алина Морозова