Информация о Рустэме Зайнуллине пропала с сайта белгородского минимущества

С сайта министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области пропала информация о Рустэме Зайнуллине. В базе данных Rusprofile появились сведения о том, что он «больше не является лицом, которое может действовать без доверенности» от имени ведомства. Их опубликовали в разделе о руководителях министерства. Его сейчас возглавляет первый заместитель Юлия Выродова.

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин

По наблюдениям «Ъ-Черноземье», еще в середине апреля с информация о господине Зайнуллине пропала из раздела о вице-губернаторах на сайте правительства региона.

«Ъ-Черноземье» направил в облправительство редакционный запрос с целью уточнения статуса Рустэма Зайнуллина и причин возможных кадровых изменений.

Рустэм Зайнуллин занял пост вице-губернатора Белгородской области в начале 2022 года. В сферу его полномочий вошли имущественные и земельные отношения в регионе. В конце 2024 года он полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

Господина Зайнуллина заключили под стражу в июне 2025 года по подозрению в мошенническом хищении 32 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По этому делу также арестованы экс-начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев.

В начале апреля 2026 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищениях при возведении белгородских фортификаций. Рустэму Зайнуллину предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). На тот момент фигурант свою вину не признавал.

Алина Морозова