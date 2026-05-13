На Ставрополье в зонах затопления и подтопления находится 31 округ

В Ставропольском крае выявлены зоны затопления и подтопления, охватывающие 160 населенных пунктов в 31 муниципальном округе. Такие зоны не обнаружены только в Новоалександровском округе и Ставрополе. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

Особое внимание — к рекам Кубань, Кума, Подкумок, Калаус, Суркуль, Мокрая Буйвола, Мокрый Карамык и Золка. На берегах этих водных артерий проживает около 60% населения региона, которое может оказаться в зонах затопления и подтопления. Общая площадь, подверженная риску затопления паводковыми водами, превышает 4 тыс. га, на которых проживает более 50 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

