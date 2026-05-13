Нефтегазовое дело Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 2 2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 1 3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3 4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 5 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 6 Санкт-Петербургский государственный университе 6 7 Университет МИСИС 7 8 Сибирский федеральный университет 8 9 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 10 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год