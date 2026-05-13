Нефтегазовое дело

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 2
2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 1
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3
4 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5
5 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4
6 Санкт-Петербургский государственный университе 6
7 Университет МИСИС 7
8 Сибирский федеральный университет 8
9 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 10
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

