Технологии материалов Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Университет МИСИС 1 2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5 5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4 6 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 7 8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9 9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 10 10 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год