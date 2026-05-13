Технологии материалов

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Университет МИСИС 1
2 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2
3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 3
4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5
5 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4
6 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6
7 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 7
8 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 9
9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 10
10 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 8
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

