Химические технологии Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1 2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 2 3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4 4 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 3 5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 5 6 Казанский национальный исследовательский технологический университет 6 7 Университет ИТМО 7 8 МИРЭА — Российский технологический университет 11 9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10 10 Сибирский федеральный университет 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год