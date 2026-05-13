Химические технологии

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1
2 Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 2
3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 4
4 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 3
5 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 5
6 Казанский национальный исследовательский технологический университет 6
7 Университет ИТМО 7
8 МИРЭА — Российский технологический университет 11
9 Уфимский государственный нефтяной технический университет 10
10 Сибирский федеральный университет 9
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

