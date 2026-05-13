Royal Pop пробили тренды TikTok

Swatch снова устроил революцию на рынке часов. Швейцарский бренд официально подтвердил коллаборацию с Audemars Piguet и впервые в истории массово переосмыслит культовую модель Royal Oak. Релиз коллекции состоится уже 16 мая. Причем речь идет не о классических наручных, а о карманных часах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Swatch Фото: Swatch

Модель получит керамический корпус, классический для Audemars Piguet восьмиугольный безель и новый механизм с ручным заводом и запасом хода в 90 часов. При этом продажи будут только офлайн — в бутиках Swatch. В таком же формате компания запускала и прошлую коллаборацию MoonSwatch, которая в 2022 году вызвала такой ажиотаж, что очереди за ними возникли по всему миру, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова:

«Swatch Group — это фактически группа LVMH или Kering, но только в области часовой индустрии.

Во-первых, им принадлежат бренды Omega, Blancpain, Breguet, Longines, Tissot. Но главное, они держат практически все крупные производственные мощности для часовых компонентов. Бывали даже случаи, когда, чтобы насолить конкурентам, Swatch намеренно задерживали поставки комплектующих и срывали выход какой-нибудь очень элитарной, нишевой модели. Фактически Swatch — это единственный бренд сегодня на рынке, который может делать часы вирусными, настолько, чтобы они светились в TikTok, перепродавались с пятикратной наценкой и становились частью поп-культуры.

Уже сейчас фанаты и те, кто поддался хайпу, стоят в очередях, дежурят у магазинов или, например, создают на разного рода форумах свои собственные группы ожидания. Все очень похоже на истерию, которую мы видели вокруг выхода другой модели — MoonSwatch (коллаборация Omega и Swatch в 2022 году). Конечно, внимание к этому проекту еще более пристальное, потому что Audemars Piguet — это настоящий столп высокого часового искусства. Если Omega в коллаборации со Swatch — это определенная доступная роскошь в ее нормальном классическом понимании, то Audemars Piguet и Swatch — это практически святотатство.

Именно поэтому реакция на эту коллаборацию очень полярная. Ровно то же самое четыре года назад говорили и про MoonSwatch. Интернет буквально взорвался. Все, что мы видели тогда, можно ожидать и сейчас: очереди по всему миру, драки в магазинах, бесконечный хайп и, конечно, бешеный ресейл. С рук эту модель можно было купить с наценкой в 3-5 раз. Надо сказать, что несколько лет спустя рынок, конечно, уже остыл».

Официальную цену пока не раскрывают. Однако участники рынка ожидают, что часы будут стоить $300-500.

Для сравнения, настоящие Royal Oak начинаются примерно от 25 тыс., а некоторые модели могут стоить больше $100 тыс. Эксперт по часам Александр Ветров ответил “Ъ FM”, почему Audemars Piguet пошел на такой эксперимент:

«Audemars хочет привлечь женскую аудиторию к бренду. Чтобы больше женщин покупали часы Audemars Piguet. Вполне себе женщины их любят, и понимают, и покупают, и дарят. А молодежь заинтересована в таких вещах — ярких, относительно недорогих. Странно было бы, если бы это были наручные часы.

Мне кажется, Audemars себя вполне нормально чувствует, им надо заниматься своим кодом, своей новой коллекцией. Сейчас многие люди очень разочарованы тем, что увидели, особенно мужчины. Будут, конечно, наверное, делать ремни на заказ. Но, мне кажется, все это такая кустарщина и не очень пойдет в массы».

Отреагировали и инвесторы: после анонса коллекции Royal Pop акции Swatch Group в первые дни выросли примерно на 5%.

Андрей Дубков