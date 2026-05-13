Балашихинскому отравителю Миссюре запросили пожизненное

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному лишению свободы жителя Балашихи Артема Миссюру. Его обвиняют в убийстве своей бабушки и друга. Об этом сообщило подмосковное управление прокуратуры.

Фото: ГСУ СК России по Московской области

По версии следствия, в январе 2024 года фигурант подмешал яд в алкогольный коктейль своей девушки, а после ее госпитализации оформил с ее телефона два кредита на сумму свыше 570 тыс. руб. Спустя месяц, согласно материалам дела, он угостил отравленным ягодным морсом своего друга — тот умер в больнице спустя два дня. Затем, как считает следствие, обвиняемый решил отравить своего дядю и бабушку, чтобы получить в наследство квартиру последней. Предположительно, с этой целью мужчина добавлял яд в соль, лекарства и напитки родственников. 18 апреля пожилая женщина умерла, дядя фигуранта получил тяжкий вред здоровью.

Сторона обвинения считает, что также Артем Миссюра добавлял яд в продукты матери, ее мужа и их несовершеннолетней дочери. В мае 2024 года он, предположительно, попытался отравить брата своей девушки, так как не хотел возвращать долг. Этих людей удалось спасти.

Артем Миссюра частично признал вину. Мотивом преступлений следствие считает чувство зависти и желание получить недвижимость. На суде он попросил прощения перед жертвами и заявил, что намеревался убить только отчима, так как последний оказывал «большое психологическое давление».

Никита Черненко