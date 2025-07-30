Убийство из чувства зависти

Мособлсуд рассмотрит резонансное уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Балашихи Артема Миссюры, отравившего двух человек и пытавшегося убить таким же образом еще семерых. Преступление было совершено ради недвижимости: фигурант стремился жить один и в достатке, чтобы соответствовать образу, который эксплуатировал в соцсетях. Кроме того, он убивал из чувства зависти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Московской области Фото: ГСУ СК России по Московской области

Официальный представитель Главного следственного управления СКР Ольга Врадий сообщила, что ее коллеги завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Балашихи, обвиняемого в серии особо тяжких преступлений. По данным “Ъ”. речь идет о студенте Артеме Миссюре.

Следствие вменяет ему убийство бабушки и друга детства, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, девушка и два друга, а также мошенничество (п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2023 года обвиняемый решил отравить своих родственников из корыстных побуждений, а друга — в связи с тем, что завидовал его успехам.

Фигурант был не из самой обеспеченной семьи, но в соцсетях изображал себя богатым человеком, используя для этого «Фотошоп» и пакеты из дорогих магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Миссюра (слева) во время следствия

Фото: ГСУ СК России по Московской области Артем Миссюра (слева) во время следствия

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Для убийства Артем Миссюра приобрел через интернет-сервис сильнодействующие и ядовитые вещества. Испытать действие препарата обвиняемый решил на своей девушке, с которой находился в длительных романтических отношениях. 13 января 2024 года, находясь вместе с ней на кухне, мужчина подмешал химическое вещество ей в напиток, что привело к отравлению, инсульту и госпитализации потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка осталась жива.

Убедившись, что вещество действует, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате молодой человек скончался в больнице.

К отравлению своих родственников фигурант приступил в январе и продолжал свои действия до июня 2024 года, пока не был задержан.

Так, находясь в квартире своей бабушки и квартире родителей, он подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери, отчима, сестры, бабушки и дяди.

Члены семьи поочередно, а некоторые и по несколько раз попадали в больницу с признаками отравления, однако причину их плохого самочувствия врачи определить не могли. В результате 18 апреля 2024 года бабушка обвиняемого оказалась в реанимации, где и скончалась.

В мае 2024 года в связи с долгами перед братом своей девушки, которые он не планировал погашать, Артем Миссюра решил убить и кредитора. Для этого он приехал к мужчине в назначенное время и место, где тот находился вместе с другом. В процессе общения обвиняемый угостил обоих приготовленным рулетом с крабовыми палочками, в который добавил ядовитое вещество. Жертвы были госпитализированы, однако благодаря вмешательству врачей летального исхода удалось избежать.

Кроме этого, следствием установлена причастность обвиняемого к мошенничеству.

Так, в момент, когда его девушка находилась в больнице с отравлением, Артем Миссюра, воспользовавшись доступом к ее мобильному телефону и банковским приложениям, оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тыс. руб. После этого осуществил перевод средств на свой расчетный счет и воспользовался ими.

Госпожа Врадий отметила, что по уголовному делу следователем проведена объемная работа: более 35 допросов, порядка 15 осмотров, выемки медицинских документов. Проведено более 20 экспертиз, в том числе физико-химическая, комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза и другие. Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартир потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.

Под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый признался и раскаялся в содеянном. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Обвинение по уголовному делу уже утвердила прокуратура, а рассмотрит его по существу Мособлсуд.

Николай Сергеев