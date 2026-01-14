Балашихинский отравитель Миссюра попросил прощения у жертв

Житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в убийстве двух человек и покушении на еще семерых, извинился перед своими жертвами. Он заявил, что намеревался убить только отчима, потому что тот оказывал на него «большое психологическое давление». Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека. Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить»,— сказал фигурант.

По версии следствия, злоумышленник в январе 2024 года купил ядовитое средство, которое протестировал на своей девушке. В результате ее госпитализировали с инсультом. Месяцем позже Артем Миссюра подмешал яд в ягодный морс и угостил им своего друга. Потерпевшего также отправили в больницу, но он умер.

После этого обвиняемый вплоть до июня 2024 года подмешивал вещество в продукты, пытаясь убить двух друзей, родителей, сестру и бабушку. Последняя скончалась в апреле того же года.

Артем Миссюра признал вину и раскаялся. Во время допроса он говорил, что совершал преступления из зависти, а также ради недвижимости. Позже он стал утверждать, что не планировал завладеть имуществом отравленных родственников.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Убийство из чувства зависти».

Никита Черненко