Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 2 2 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 1 3 Национальный исследовательский университет МЭИ 3 4 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4 5 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) 5 6 Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 6 7 Сибирский федеральный университет 7 8 Дальневосточный федеральный университет 8 9 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) 10 10 Новосибирский государственный технический университет 9 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год