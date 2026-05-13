Грузия проложила лыжню

Очередные выборы главы Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), крупнейшей в зимнем сегменте, обещают оказаться очень жаркими. Ее действующий президент — миллиардер Юхан Элиаш, которого критиковали за волюнтаризм и пренебрежение интересами спортсменов,— смог выставить на них свою кандидатуру чудом. Национальные федерации двух родных для господина Элиаша стран — Великобритании и Швеции — отказались выдвигать его на президентский пост, подчеркнув и так уже очевидный раскол внутри FIS. В списке из пяти кандидатов функционер-тяжеловес очутился лишь благодаря тому, что каким-то образом получил гражданство Грузии и заручился ее поддержкой.

Фото: Denis Balibouse / Reuters Президент Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда Юхан Элиаш

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда обнародовала утвержденный список кандидатов, которые будут претендовать на пост ее президента на очередных выборах. Они состоятся в рамках ближайшего конгресса FIS: он пройдет с 10 по 11 июня в Белграде. В списке пять человек — Анна Харбе Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн), Декстер Пейн (США), а также действующий глава FIS Юхан Элиаш. Именно с ним связана ключевая интрига предстоящего мероприятия, которое обещает стать чрезвычайно драматичным.

FIS — это крупнейшая федерация в зимнем сегменте. Она объединяет сразу шесть видов — лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Их суммарный удельный вес в олимпийской программе огромен. На Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в феврале в них разыгрывалось 57 комплектов наград — чуть меньше половины от 116, в общей сложности стоявших на кону в Италии.

Юхан Элиаш возглавил федерацию-гигант в 2021 году, сменив досрочно ушедшего в отставку по состоянию здоровья Джанфранко Каспера. Для спортивного истеблишмента он был новой фигурой, зато в бизнес-сообществе господина Элиаша, родившегося в Швеции, но переехавшего в Великобританию и называющего родными обе эти страны, прекрасно знали — владелец производителя экипировки Head, миллиардер, борец против изменения климата, фанат некоторых жанров, находящихся в сфере ответственности FIS. Вскоре Юхан Элиаш уже позиционировался и как безусловный тяжеловес среди работающих в спорте функционеров и даже решился в прошлом году баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета. Господин Элиаш по их итогам получил всего два голоса и реальным конкурентом победительницы Кирсти Ковентри, конечно, не выглядел, но само по себе участие в этой кампании, казалось, подчеркнуло приобретенный им статус. Свежие события показывают, как ошибались те, кто был уверен, будто бы Юхан Элиаш гарантировал себе продление полномочий на верхушке иерархии FIS, и как велик перед белградским конгрессом раскол внутри федерации.

Режет глаз прежде всего, от какой национальной федерации идет на выборы Юхан Элиаш. Это Ассоциация лыжных видов спорта Грузии, никогда не игравшей хоть сколько-нибудь заметной роли в видах, которые он курирует. Важнейший нюанс заключается в том, что в FIS действует жесткий регламент. Чтобы избираться в ее руководящие органы, нужно иметь «действительный паспорт» и гражданство страны, тебя выдвигающей. В 2021 году на внеочередных выборах и в 2022-м на предыдущих очередных господина Элиаша выдвигала Великобритания. Однако теперь ее кандидатом стала Виктория Гослинг. Также проигнорировала Юхана Элиаша и федерация государства, в котором он родился. Шведы номинировали в Совет FIS, высший исполнительный орган структуры, Карин Матссон. Причем различные шведские издания, такие как Sweden Herald, ранее сообщали о том, что это «принципиальная позиция». Все-таки «на флажке», перед дедлайном для регистрации кандидатов включиться в президентскую гонку господину Элиашу помог удивительный финт с приобретением уже третьего гражданства. Каким образом он добился экстренной помощи от Грузии, ни один источник не уточняет.

Зато совершенно очевидно, что третьи подряд выборы выиграть Юхану Элиашу будет крайне трудно. В его профиле на посвященной им странице на сайте FIS перечисляются многочисленные достижения господина Элиаша в должности ее президента и амбициозные планы. Он, например, напоминает о первом для федерации «централизованном», на ключевые соревнования по всем видам медиаконтракте с компанией Infront, укрепившем финансовое положение федерации, об усилении мер безопасности для спортсменов и активности в соцсетях и обещает и дальше повышать зрелищность турниров, а также добиться включения в олимпийскую программу некоторых еще не значащихся в ней дисциплин вроде фрирайда.

Но, скажем, Insidethegames, анонсируя выборы, напоминает совсем о другом — о том, что обстановка в FIS выглядит благополучной лишь для человека, не слишком внимательно следившего за тем, что в ней происходило. На самом деле то, что внутри нее нет никакого единства и сформировалась внушительная оппозиция Юхану Элиашу, стало очевидно сразу после того, как в 2022 году он добился первого полноценного четырехлетнего президентского срока. На тех выборах 56 из 126 делегатов конгресса отказались голосовать, будучи возмущены тем, что к ним не допустили никого, кроме самого господина Элиаша, а 4 национальные федерации — Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии, ссылаясь на различные процессуальные нарушения, даже пытались оспорить их исход в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После этого претензии к Юхану Элиашу в основном со стороны ведущих в лыжных видах стран — Северной и Центральной Европы, США — только накапливались.

Его критиковали за якобы авторитарный стиль управления, за невысокие финансовые показатели FIS, за спорные решения, касающиеся спонсорских контрактов, например, того, что федерация заключила год назад с правительством Азербайджана.

Из-за него недавно возник громкий скандал. Лучший армянский лыжник Микаэл Микаэлян демонстративно заклеил на своей форме логотип партнера FIS, предупредив, что не откроет его, несмотря на то что вынужден платить за нарушение правил денежные штрафы.

В последние месяцы у оппонентов Юхана Элиаша появились еще поводы для критики. Это и тот факт, что его фамилия вдруг всплыла в «файлах Эпштейна» (сам господин Элиаш какую-либо связь с Джеффри Эпштейном наотрез отвергает), и «непоследовательность» в подходе к «российскому вопросу». Юхан Элиаш всегда считался скорее союзником попавшей под санкции России, на словах выступая за предоставление ее спортсменам возможности выступать на международных соревнованиях. Однако в реальности его структура все время продлевала их отстранение, отказывая в допуске хотя бы в нейтральном статусе, а два отечественных лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева — пробились на итальянскую Олимпиаду лишь благодаря иску в CAS.

Алексей Доспехов