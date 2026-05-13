ИИ поднял серверы в космос

Google и SpaceX обсуждают строительство дата-центров на орбите Земли. Как пишет Wall Street Journal, потенциальная сделка может состояться перед выходом компании Илона Маска на IPO. Сам миллиардер активно убеждает инвесторов в том, что перенос центров обработки данных в космос гораздо эффективнее экономит энергию.

Google представила проект Suncatcher в ноябре 2025 года. Первые объекты могут запустить уже к 2027-му. Главная цель инициативы — разрешение энергетического кризиса. Однако пока эти попытки стоят дорого, говорит основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«В США и Европе под новые дата-центры уже не хватает ни электросетей, ни лицензий, ни самой воды.

Орбита снимает это ограничение: солнечная энергия в космосе примерно в восемь раз эффективнее, чем на Земле, а охлаждение получается бесплатным. Среди ограничений — стоимость вывода. Даже Starship в самом оптимистичном сценарии не делает запуск дешевле автономного наземного ЦОДа. Кроме того, если на орбите выходят из строя видеокарты, с ними можно попрощаться. Также возможны задержки сигнала и проблемы с пропускной способностью канала "Земля — космос".

Запуск килограмма на орбиту у SpaceX стоит несколько сотен долларов, а дата-центр — это десятки тысяч тонн железа, то есть сотни миллиардов долларов, а может, и триллионы. Дата-центр в своей конструкции не может быть критически изменен. По сути, это те же технологии, что находятся на Земле, их нужно просто "подбросить". Экономика здесь пока не особо перспективная: зачем это делать сейчас, если обойдется очень дорого?

Сам факт того, что Google и SpaceX садятся за стол переговоров, наверное, говорит о масштабной энергетической проблеме в индустрии.

Вопрос пока не решен даже для самых крупных игроков: энергия, которая им нужна для роста, пока в природе не существует. Огромные электростанции планирует строить, например, компания OpenAI, но они еще на стадии переговоров и не факт, что им это разрешат».

Помимо Google и SpaceX, над космическими дата-центрами работают Nvidia, Blue Origin Джеффа Безоса и американский стартап Starcloud, который в 2025 году уже обучил модель искусственного интеллекта прямо на орбите. Wall Street Journal отмечает, что эта идея раньше считалась слишком дорогой, но растущий интерес к нейросетям делает ее все более реальной. Однако рост числа дата-центров уже влияет на цены на электричество и создает нагрузку на энергосети, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Подорожание электроэнергии из-за бума искусственного интеллекта уже происходит в Ирландии, Нидерландах, Северной Вирджинии в США. Там центры обработки данных потребляют до 20-30% всей электроэнергии регионов, из-за чего бытовые тарифы выросли за три года примерно на 30-40%. В глобальном масштабе к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому спросу 5-6% на электричество по сравнению с сегодняшними 1-2%.

Если новых мощностей не будет, цена пойдет вверх для всех. Проект Google и SpaceX — это такая разведка боем.

До конца 2030-х, скорее всего, это будет дорогой игрушкой для избранных. Вопрос в стоимости запуска: если она будет снижаться, тогда эти орбитальные дата-центры станут вполне реальными вещами.

Лидерами в гонке космических технологий для искусственного интеллекта точно станут США и Китай. У Штатов есть Project Suncatcher, Starlink. Частный капитал уже тратит миллиарды долларов на это. У Китая есть проект галактических вычислений: планируется, что дальше будут запускаться спутники с чипами на базе ИИ, дабы не зависеть от американских орбитальных мощностей. Европа и Россия в этом смысле отстают. РФ, понятно, сохраняет компетенции в ядерной энергетике для космоса».

Ожидается, что IPO SpaceX пройдет в июне 2026-го. По данным Bloomberg, компания может привлечь до 75 млрд и претендовать на оценку в 1,8 трлн. Размещение бумаг может стать крупнейшим в истории. Как напоминает Wall Street Journal, 6% акций SpaceX принадлежит Google, а исполнительный директор корпорации входит в совет директоров компании Илона Маска.

Анна Кулецкая