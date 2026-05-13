Улицы Екатеринбурга перекроют на 3 дня для проведения мотофестиваля «Движение»

В Екатеринбурге с 5 по 8 июня закроют несколько улиц для проведения фестиваля автомотокультуры «Движение Урал», сообщили в мэрии.

Так, автомобилисты не смогут проехать:

с 00:01 5 июня по 05:00 8 июня – по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Малышева;

с 22:00 5 июня до 23:00 6 июня – по улице Горького, от Пушкина до Малышева;

с 06:00 5 июня до 23:00 7 июня – по улице Воеводина;

с 06:00 до 23:40 6 июня – по переулку Химиков, от 8 Марта до набережной Рабочей Молодежи.

Также на указанных участках будет запрещена парковка.

Ограничения коснутся и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). На протяжении всего фестиваля — с 06:00 5 июня до 23:00 8 июня — движение СИМ будет запрещено в границах следующих улиц: Челюскинцев — Красный переулок — Николая Никонова — Царская — Толмачева — проспект Ленина — Пушкина — Малышева — Вайнера — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

Информация об изменениях маршрутов общественного транспорта будет опубликована дополнительно, сообщили в мэрии.

Мотофестиваль «Движение» состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область). Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория городского пруда и Музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно.

На мероприятии выступит поп-певица Елка, участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации» — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец, группы «Чиж & Co» и «Северный флот». Ожидаются выступления уральских коллективов.

Полина Бабинцева