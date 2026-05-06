Певица Елка выступит на мотофестивале «Движение» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение» выступит поп-певица Елка, сообщили организаторы мероприятия. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июня.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елка

Исполнительница хитов «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Грею счастье», «Около тебя» выступит на фестивале 6 июня. Елка также исполнит новые песни из недавних мини-альбомов «Кайфово и глупо» и «Надо проще».

«Одна из самых узнаваемых фигур в российской поп-музыке. Ее путь строился не на сиюминутных трендах, а на внимании к эмоциям и смыслу. Этот подход сделал ее песни по-настоящему долговечными»,— отметили организаторы.

Мотофестиваль «Движение» состоится в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область). Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория городского пруда и Музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно.

Напомним, на мероприятии также выступят участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации» — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец, группы «Чиж & Co» и «Северный флот». Ожидаются выступления уральских коллективов.

Ирина Пичурина