Группы «Чиж&Co» и «Северный флот» выступят на уральском мотофестивале «Движение»

Российские рок-группы «Чиж & Co» и «Северный aлот» выступят на фестивале музыки, спорта и мотокультуры «Движение», который пройдет в Екатеринбурге 5-7 июня. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Музыканты выступят на главной сцене фестиваля в Историческом сквере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото группа "Северный флот" Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение» Следующая фотография 1 / 2 Лидер группы "Чиж и Ко" Сергей Чиграков Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото группа "Северный флот" Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

«Северный флот» выступит на фестивале в субботу, 6 июня. Группа основана музыкантами «Короля и Шута» в 2013 году после смерти Михаила Горшенева. Дебютный альбом группы «Все внутри» вышел в 2014 году и занял 1-е место в топе продаж Google Play в России. В настоящий момент в дискографии группы «Северного флота» четыре альбома и готовится пятый. Репертуар группы сочетает хард-рок, альтернативу и индастриал-метал, включая хиты «Короля и Шута».

Кроме того, в субботу на главной сцене также состоится проект Guitar Rumble — выступление трех гитаристов с сольными номерами, джемами и гитарными дуэлями. Кульминацией вечера станет появление секретного вокального гостя. В этот же день выступят уральские коллективы: «Авангард Леонтьев» (победитель конкурса фестиваля прошлого года), «Японский кот», The Travelling Orchestra, «Аполоджайз» и «никому не говори». Полная программа будет опубликована на сайте фестиваля.

«Чиж & Co» выступит в воскресенье, 7 июня. Группа была создана в начале 1990-х гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». За плечами коллектива — десятки альбомов и тысячи концертов. Среди известных песен группы: «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж», «Дополнительный 38-й», «О любви», «Фантом».

«Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 5, 6 и 7 июня. Ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория городского пруда и Музейный комплекс в Верхней Пышме. Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум. Посетить фестивальные площадки можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что на фестивале выступят участники свердловских рок-групп Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации» — Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец.

Полина Бабинцева