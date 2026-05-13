Нижегородской АНО «Развитие» хотят выделить 60 млн рублей

В бюджет Нижнего Новгорода 2026 года хотят заложить 60 млн руб. на уставную деятельность АНО «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"». Изменения депутаты гордумы рассмотрят в мае.

Вопрос о создании этой организации гордума одобрила осенью 2025 года. Она необходима властям для координации патриотических, молодежных и общественных инициатив.

Зарегистрировали юрлицо в начале 2026 года, и с тех пор у него успел поменяться руководитель: вместо бывшего следователя областного СУ СКР Владимира Карпухина АНО возглавила Юлия Зарубина. А господин Карпухин назначен директором другой городской АНО — «Центр мониторинга безопасности и правового информирования».

У этой организации, созданной в конце 2025 года, также уже второй директор. Первым был Владимир Михайлов.

