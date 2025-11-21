Нижегородские власти выделят 40 млн рублей на АНО для общественной безопасности

Власти Нижнего Новгорода намерены создать автономную некоммерческую организацию «Центр мониторинга безопасности и правового информирования». На ее работу в бюджете 2026 года закладывают 40 млн руб., следует из проекта документа.

Гордума одобрила создание новой АНО на внеочередном заседании в августе текущего года, в ЕГРЮЛ организация пока не зарегистрирована. В пояснительной записке указывалось, что АНО создают по поручению губернатора, с учетом положительного опыта других регионов и для дальнейшего обеспечения социализации и обеспечения занятости бывших участников специальной военной операции.

Основные цели АНО: содействие в обеспечении общественной безопасности и профилактика правонарушений. На службу будут отбирать лиц, «которые по своим морально-волевым качествам, интеллектуальным способностям и физическим возможностям способны эффективно выполнять поставленные задачи».

Отмечалось также, что организация не будет подменять работу спецучреждений и силовых ведомств, а дополнит ее.

