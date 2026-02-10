Бывший следователь назначен директором нижегородской АНО «Развитие»

Владимир Карпухин назначен директором автономной некоммерческой организации «Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"» (АНО «Развитие»). Организация, учрежденная муниципалитетом, зарегистрирована в ЕГРЮЛ 30 января 2026 года.

Ранее Владимир Карпухин возглавлял второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума одобрила инициативу мэрии по учреждению этой АНО в октябре 2025 года. Ее создают для координации патриотических, молодежных и общественных инициатив.

Галина Шамберина