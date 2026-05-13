Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лингвистика и иностранные языки

Лингвистика и иностранные языки
Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4
5 Московский государственный лингвистический университет 5
6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6
7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9
8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7
9 Московский городской педагогический университет 8
10 Университет МИСИС 11
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

Новости компаний Все