Лингвистика и иностранные языки Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 4 5 Московский государственный лингвистический университет 5 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 9 Московский городской педагогический университет 8 10 Университет МИСИС 11 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год