Контрафакт в деталях

Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России оценивается в 18%, а в ряде классов уже достигает 80%. Лидерами по частоте подделок деталей стали бренды Dell EMC, Lenovo, Cisco Systems, Hitachi Vantara и Dell Technologies. Рост объема контрафакта связывают с ухудшением цепочек поставок. При этом и интерес к таким компонентам растет, так как инфраструктура российских компаний до сих пор почти на 70% состоит из зарубежного оборудования, которое требует обслуживания и ремонта.

Доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования в России достигла 18,2% по итогам 2025 года, говорится в исследовании центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», с которым ознакомился “Ъ”. Анализ основан на тестировании 2,5 тыс. компонентов: комплектующих для систем хранения данных (СХД), модулей оперативной памяти, дисковых накопителей, батарей и других элементов без учета инженерного и сетевого оборудования.

Чаще всего, в 22% случаев, подделывают детали для СХД компании Dell EMC. Эксперты связывают это с их высокой распространенностью на российском рынке. Следом — компоненты Lenovo (21%), Cisco Systems (19%), Hitachi Vantara (16%) и Dell Technologies (13%). Анализ выявил три уровня подделок: от внешней имитации, которые можно определить по ошибкам в маркировке и материалах, до устройств с перепрошивкой, которые обычно имитируют диски для СХД, не работают изначально или быстро выходят из строя.

280 миллиардов рублей составил объем российского рынка серверов и систем хранения данных за 2025 год, по данным компании Yadro.

«После ухода западных вендоров в 2022 году привычная структура поставок запчастей рухнула, а объем контрафакта на рынке резко вырос. Поэтому сегодня качественный сервис невозможен без постоянного расширения пула и тотальной проверки поставщиков»,— говорит руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех» Сергей Стецюк. При этом, по оценке компании, спрос на такие детали продолжает расти: около 70% IT-инфраструктуры российских компаний по-прежнему построено на зарубежном оборудовании, требующем регулярного обслуживания и ремонта.

В сегменте серверного и сетевого оборудования зарубежных вендоров доля контрафакта сейчас приближается к 80%, говорит директор по развитию web-технологий Artezio (входит в ГК «Ланит») Сергей Матусевич со ссылкой на данные лабораторных исследований. При этом в начале 2025 года участники рынка оценивали ее в 10–12%. «У Dell EMC, Lenovo и Cisco в России самый большой парк оборудования, поэтому и спрос на запчасти для них самый высокий. Популярность сделала их главной мишенью теневых производителей»,— отмечает он. Также рост объема контрафакта ускорился из-за того, что «подделки стали технически качественнее». «Отличить подделку без лабораторной проверки или нагрузочного тестирования стало практически невозможно. Это означает, что часть деталей, которые год назад отсеивались на этапе визуального контроля, сегодня попадают в инфраструктуру заказчика и проявляют себя только при сбое»,— говорит господин Матусевич.

Использование контрафактного оборудования может привести к критичным последствиям: снижению производительности, потере данных и даже полному выходу из строя всего оборудования, говорит директор направления мультивендорной технической поддержки «Онланты» (входит в ГК «Ланит») Антон Вересов.

При этом в «К2Тех» прогнозируют рост количества контрафактных запчастей из-за удорожания оригинальных компонентов (цены на запчасти даже на вторичном рынке ежегодно увеличиваются примерно на 15%), а также регуляторики.

«С 27 мая 2026 года вступает в силу приказ Минпромторга, который исключает из перечня разрешенного параллельного импорта компьютерную и серверную технику, СХД и накопители многих брендов, включая HP, Cisco, IBM. Сужение каналов серого, но оригинального ввоза вынудит поставщиков искать обходные пути, что всегда сопровождается увеличением количества контрафакта»,— говорит Сергей Стецюк.

В ближайшие три-пять лет ситуация на рынке может улучшиться за счет роста доли российских производителей и «легальной альтернативы» в виде китайских вендоров, считает Сергей Матусевич. «Часть текущего спроса на запчасти для иностранных систем естественным образом перетечет в замену самих систем на новые — российские или китайские»,— заключает он.

Екатерина Фадеева