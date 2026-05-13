Филология и журналистика Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 2 4 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 МГИМО МИД России 7 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 8 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 9 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 13 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год