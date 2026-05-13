География Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1 2 Санкт-Петербургский государственный университет 2 3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 6 Российский государственный гидрометеорологический университет 8 7 Дальневосточный федеральный университет - 8 Тюменский государственный университет 6 9 Южный федеральный университет 7 10 Московский государственный университет геодезии и картографии 12 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год