География

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 1
2 Санкт-Петербургский государственный университет 2
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3
4 Национальный исследовательский Томский государственный университет 4
5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5
6 Российский государственный гидрометеорологический университет 8
7 Дальневосточный федеральный университет -
8 Тюменский государственный университет 6
9 Южный федеральный университет 7
10 Московский государственный университет геодезии и картографии 12
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

